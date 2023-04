Sono vicine in Bruxelles - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Bruxelles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EX

Significato/Curiosita : Sono vicine in Bruxelles La città di Bruxelles, in italiano, desueto, anche Brusselle (in francese ville de Bruxelles o anche Bruxelles-ville, in olandese Brussel-stad), è uno dei 19 comuni della regione di Bruxelles-Capitale e la capitale del Belgio, ai sensi dell'articolo 194 della costituzione belga. Cinema Ex – film del 2009 diretto da Fausto Brizzi

– film del 2009 diretto da Fausto Brizzi Ex - Amici come prima! – film del 2011 diretto da Carlo Vanzina Codici EX – codice vettore IATA di Air Santo Domingo

Ex – codice ATEX ATmosphères ed EXplosives Informatica ex – versione estesa dell'editor di linea ed Sport EX – estremamente difficile, grado di difficoltà di una via ferrata Tipografia EX – l'altezza di un carattere minuscolo indicata anche con altezza della x o parte mediana Altro Ex – in latino significa "fuori di". Si trova spesso come primo elemento di locuzioni latine quali ad esempio ex aequo, ex libris, ex voto

Ex – in italiano si usa per indicare uno stato o una carica ricoperta in precedenza da una persona, ad esempio ex-ministro, ex-allenatore ecc.

Ex – in diritto indica la fonte normativa di un'affermazione: ad esempio, ...l'imputato è stato condannato ex art. 8 della legge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Sono vicine in Bruxelles : sono; vicine; bruxelles; Lo sono gli amministratori delle società se non sono unici; Ci sono quelle mangiafumo; Si tessono ai danni di qualcuno; Lo sono gli alti picchi; Molti lo dicono per sono ; Sono vicine nei chihuahua; Sono vicine in Bolzano; Sono vicine nel copyright; Le ha vicine il bobtail; Sono vicine in Boemia; Verdure molto piccole... di bruxelles ; I confini di bruxelles ; Ha la sede a bruxelles ; Aeroporto a sud di bruxelles ; Quelli di bruxelles sono ricchi di vitamine; Cerca altre Definizioni