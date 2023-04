Sono vicine in Bolzano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Bolzano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ZA

Significato/Curiosita : Sono vicine in Bolzano Bolzano (, pronuncia /Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">bol'ano/, pronuncia locale /Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">bol'ano/, Bozen in tedesco, Balsan o Bulsan o ... Alfabeto a – lettera dell'alfabeto arabo Codici ZA – codice HASC del comune di Zajas (Macedonia del Nord)

– codice HASC del comune di Zajas (Macedonia del Nord) ZA – codice vettore IATA di Astair

– codice vettore IATA di Astair ZA – codice FIPS 10-4 dello Zambia

– codice FIPS 10-4 dello Zambia za – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua zhuang

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua zhuang ZA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sudafrica

– codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sudafrica ZA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Zamora (Spagna)

– codice ISO 3166-2:ES della provincia di Zamora (Spagna) ZA – codice ISO 3166-2:GT di Zacapa (Guatemala)

– codice ISO 3166-2:GT di Zacapa (Guatemala) ZA – codice ISO 3166-2:HU di Zala (Ungheria)

– codice ISO 3166-2:HU di Zala (Ungheria) ZA – codice ISO 3166-2:LY di Zawiya (Libia)

– codice ISO 3166-2:LY di Zawiya (Libia) ZA – codice ISO 3166-2:NG di Zamfara (Nigeria) Informatica .za – dominio di primo livello del Sudafrica Altro zA – simbolo dello zeptoampere

– simbolo dello zeptoampere ZA – simbolo dello zettaampere

– simbolo dello zettaampere ZA – antica targa automobilistica della provincia italiana di Zara

– antica targa automobilistica della provincia italiana di Zara ZA – targa automobilistica di Zante (Grecia)

– targa automobilistica di Zante (Grecia) ZA – targa automobilistica di Zajecar (Serbia)

– targa automobilistica di Zajecar (Serbia) ZA – targa automobilistica di Žilina (Slovacchia)

– targa automobilistica di Žilina (Slovacchia) ZA – Zone d'Activité – sono le zone industriali come indicate sulle mappe francesi

– Zone d'Activité – sono le zone industriali come indicate sulle mappe francesi Za – tipo di corporazione del Giappone feudale Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «za» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Sono vicine in Bolzano : sono; vicine; bolzano; Così sono ancora i bebé; sono pesi da farmaceutici; Ce ne sono di voci bianche; sono uguali nelle ciabatte; I suoi cavalli sono di filo spinato; Sono vicine nel copyright; Le ha vicine il bobtail; Sono vicine in Boemia; Sono vicine in Broadway; Sono vicine nello smartphone; Lo è anche una nativa di bolzano o di Merano; Località climatica in provincia di bolzano ; Amena località a nord di bolzano ; bolzano ; bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige; Cerca altre Definizioni