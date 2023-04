Sono uguali nelle domande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali nelle domande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DD

Significato/Curiosita : Sono uguali nelle domande In economia domanda e offerta intendono l'acquisto e la vendita di beni o servizi. La compravendita avviene nel mercato, dove le quantità di domanda e di offerta determinano i prezzi. I due concetti sono usati sia in microeconomia che in macroeconomia. Sigle Darkwing Duck

Diagnosi differenziale

Digital delivery o distribuzione digitale

o distribuzione digitale Divario digitale

Direct Draw

Dividendo digitale

Divinitatis Doctor – espressione latina corrispondente al titolo accademico anglosassone Doctor of Divinity

– espressione latina corrispondente al titolo accademico anglosassone Doctor of Divinity Document delivery , fattispecie di prestito interbibliotecario

, fattispecie di prestito interbibliotecario Dolby Digital – marchio registrato per un sistema di compressione audio creato dai Dolby Laboratories

– marchio registrato per un sistema di compressione audio creato dai Dolby Laboratories Double Density – floppy disk a doppia densità

– floppy disk a doppia densità DoubleDuck

Duran Duran

Daredevil Codici DD – codice vettore IATA di Nok Air

DD – codice ISO 3166-1 alpha-2 obsoleto della Repubblica Democratica Tedesca, ritirato nel 1990

DD – codice ISO 3166-2:ET di Dire Daua (Etiopia)

DD – codice ISO 3166-2:IN di Daman e Diu (India) Informatica .dd – dominio di primo livello della Repubblica Democratica Tedesca (DDR), non più in uso

– dominio di primo livello della Repubblica Democratica Tedesca (DDR), non più in uso dd – programma Unix per copiare e convertire un file

– programma Unix per copiare e convertire un file <dd>...</dd> – elemento HTML e XHTML per specificare dei dati di definizione Altro DD – misura della coppa di un reggiseno secondo il sistema americano

DD – targa automobilistica di Dresda (Germania)

DD – targa automobilistica di South Sulawesi (Indonesia)

DD – abbreviazione di Data Deficient o sconosciuto, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie

o sconosciuto, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie DD – grafema dell'alfabeto siciliano Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

