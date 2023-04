Sono pari nei baffi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nei baffi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AF

Significato/Curiosita : Sono pari nei baffi La barba è l'insieme dei peli che, tendenzialmente, ricoprono la sporgenza fra la bocca e il naso (baffi), oppure presenta una crescita attraverso le guance, ed in particolare, il mento e parte del collo, la cui apparizione segna nell'uomo il passaggio dall'adolescenza alla virilità. È uno dei caratteri sessuali secondari maschili. Sigle Action française

Alliance Française

Autofocus

Artigiano in Fiera

Tranvia Altdorf-Flüelen Codici AF – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) del veicolo multiuso

– codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) del veicolo multiuso AF – codice vettore IATA per Air France

– codice vettore IATA per Air France af – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua afrikaans

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua afrikaans AF – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Afghanistan Informatica .af – dominio di primo livello dell'Afghanistan Religione Af – angelo della morte della mitologia ebraica Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

