Lo sono i nativi di Tallinn - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i nativi di Tallinn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTONI

Significato/Curiosita : Lo sono i nativi di Tallinn La chiesa di San Giovanni (in estone: Jaani Kirik) è una grande chiesa parrocchiale luterana che a sorge a Tallinn in piazza della Libertà. Consacrata a san Giovanni Evangelista, fu costruita fra il 1862 e il 1867 L'Estonia (in lingua estone: Eesti), ufficialmente Repubblica d'Estonia (in lingua estone: Eesti Vabariik), con capitale Tallinn, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa nord-orientale, confinante a est con la Russia e a sud con la Lettonia e bagnata a nord e a ovest dal Mar Baltico, che la separa dalla Finlandia e dalla Svezia. Inoltre le coste sono frastagliate e fronteggiate da circa 800 isole, tra cui quella di Hiiumaa e Saaremaa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

