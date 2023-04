Lo sono gli appartenenti alla stessa classe - Cruciverba

La Mercedes-Benz CLK è la coupé di fascia medio-alta della casa tedesca Mercedes-Benz, comparsa per la prima volta sul mercato nel 1997, totalmente aggiornata nel 2002 e ristilizzata nel 2006. Prodotta in due serie, riconoscibili anche dal numero progetto come Mercedes-Benz W208 e Mercedes-Benz W209.

Per gioco, in etologia, psicologia, e altre scienze del comportamento, si intende un'attività volontaria e intrinsecamente motivata, svolta a scopo ricreativo. Nella lingua italiana, la parola "gioco" viene anche impiegata in modo più specifico, riferendosi ad attività ricreative di tipo competitivo, e caratterizzate da obiettivi e regole rigorosamente definite (come nel caso dei giochi di società o dei giochi da tavolo).