Lo sono gli amministratori delle società se non sono unici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli amministratori delle società se non sono unici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DELEGATI

Significato/Curiosita : Lo sono gli amministratori delle societa se non sono unici John Davison Rockefeller (New York, 8 luglio 1839 – Ormond Beach, 23 maggio 1937) è stato un imprenditore statunitense. L'amministratore delegato (AD) (in inglese americano chief executive officer - CEO; in inglese britannico managing director - MD) o anche consigliere delegato (CD), in un'organizzazione aziendale è un componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni, società di persone o altra azienda organizzata in modo analogo, a cui sono stati forniti dal consiglio stesso poteri decisionali sulle azioni e sulla struttura dell'attività aziendale, e che svolge un ruolo di predominanza al suo interno. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

