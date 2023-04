Sono attaccati ai soldi - Cruciverba

Ernesto è un romanzo incompiuto di Umberto Saba pubblicato postumo nel 1975. È l'unico romanzo del poeta. Nel 1979 ne venne ricavato un film omonimo diretto da Salvatore Samperi.

Gli Àvari, noti anche come Obri nelle cronache della Rus' di Kiev, come Abaroi o Varchonitai (in greco antico: ate, Varchonítes), o pseudo-Avari nelle fonti bizantine, come Apari (in turco antico: ) per i Göktürk, furono un'alleanza di diversi gruppi di nomadi eurasiatici di origini sconosciute vissuti tra la Tarda Antichità e l'Alto Medioevo.