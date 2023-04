È il simbolo di Copenaghen - Cruciverba

Il Football Club København, meglio noto come FC Copenhagen, o più semplicemente come Copenhagen, spesso abbreviato in FCK, è una società calcistica danese con sede nella città di Copenaghen. Tra le più importanti e note squadre del paese, milita nella Superligaen, la massima serie del campionato danese.

La Sirenetta (Den lille Havfrue) è una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1837. La fiaba è molto conosciuta e, soprattutto in Danimarca, è una delle opere di Andersen più amate; alla protagonista è dedicata una statua nel porto di Copenaghen. Anche il teatro, il cinema, il balletto, e tutte le arti in genere, hanno più volte ripreso la storia di Andersen, con innumerevoli produzioni.