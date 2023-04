Sigla per oli e formaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla per oli e formaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DOP

Significato/Curiosita : Sigla per oli e formaggi Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l'acronimo IGP, indica un marchio d'origine attribuito dall'Unione europea ai prodotti agricoli e alimentari con una determinata qualità, reputazione o ulteriore caratteristica dipendente dall'origine geografica. Almeno una tra le fasi di produzione, trasformazione e/o elaborazione deve avvenire all'interno di un'area geografica determinata. Sigle Declaration of Performance – documento obbligatorio che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione

– documento obbligatorio che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione Declaration of Principles – dichiarazione di principi sui progetti di auto-governo interinali, comunemente nota come Accordi di Oslo

– dichiarazione di principi sui progetti di auto-governo interinali, comunemente nota come Accordi di Oslo Denominazione di origine protetta – marchio di origine

– marchio di origine Dizionario d'ortografia e di pronunzia – dizionario della lingua italiana

– dizionario della lingua italiana Dotazione Organica Provinciale – tipo di cattedra nell'ordinamento della scuola pubblica italiana

– tipo di cattedra nell'ordinamento della scuola pubblica italiana Diluizione della precisione – termine relativo al sistema GPS

– termine relativo al sistema GPS Director of Photography – direttore della fotografia Chimica DOP – abbreviazione di diottilftalato Codici DOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di olpa (Nepal)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di olpa (Nepal) dop – codice ISO 639-3 della lingua lukpa

– codice ISO 639-3 della lingua lukpa DOP – codice valutario ISO 4217 del Peso dominicano, valuta della Repubblica Dominicana Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «DOP» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

