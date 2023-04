Ci si... mette chi sgobba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si... mette chi sgobba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOTTO

Significato/Curiosita : Ci si... mette chi sgobba L'effetto Dunning-Kruger (EDK) è una distorsione cognitiva nella quale individui poco esperti e poco competenti in un campo tendono a sovrastimare la propria preparazione giudicandola, a torto, superiore alla media. Sotto copertura è una serie televisiva italiana, andata in onda in prima visione su Rai 1 dal 2 novembre 2015 al 6 novembre 2017. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ci si... mette chi sgobba : mette; sgobba; Permette di fare salvataggi in luoghi impervi; mette rci una pietra sopra; Si mette tutta in un lavoro che appassiona; Emette aria calda; Permette di avere frutti fuori stagione; Cerca altre Definizioni