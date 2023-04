Sgomma in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sgomma in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OM

Significato/Curiosita : Sgomma in centro La terza stagione della serie televisiva Gomorra - La serie è stata trasmessa dalla pay tv satellitare Sky sui canali Sky Atlantic e Sky Cinema 1 dal 17 novembre al 22 dicembre 2017, con due episodi settimanali. In chiaro viene trasmessa su TV8 dal 7 settembre al 12 ottobre 2020. Geografia Om' – fiume della Russia Sigle O.m. – Ordinanza ministeriale

– Ordinanza ministeriale Onde medie – banda di frequenza dello spettro elettromagnetico

– banda di frequenza dello spettro elettromagnetico Order of Merit – Ordine al Merito del Regno Unito

– Ordine al Merito del Regno Unito Ordo Minimorum – istituto religioso fondato da Francesco di Paola

– istituto religioso fondato da Francesco di Paola OM – Officine Meccaniche – era un'azienda produttrice di autocarri Codici OM – codice vettore IATA di MIAT-Mongolian Airlines

om – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua oromo

OM – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Oman Informatica .om – dominio di primo livello dell'Oman Musica Om – album di John Coltrane inciso nel 1965 e pubblicato nel 1967

– album di John Coltrane inciso nel 1965 e pubblicato nel 1967 Om – traccia dell'album In Search of the Lost Chord dei The Moody Blues del 1968

– traccia dell'album dei The Moody Blues del 1968 OM – album dei Negura Bunget del 2006

– album dei Negura Bunget del 2006 Om – gruppo musicale statunitense Religione Om – la più importante sillaba sacra nell'Induismo Altro Om – film del 1995 diretto da Upendra

– film del 1995 diretto da Upendra Om – personaggio della saga Mondo Disco

– personaggio della saga OM – vecchia targa automobilistica di Olomouc (Repubblica Ceca)

OM – Abbreviazione di Old man ("vecchio mio"), in uso tra radioamatori indica l'operatore di sesso maschile

("vecchio mio"), in uso tra radioamatori indica l'operatore di sesso maschile OM – Abbreviazione di Olympique de Marseille, squadra di calcio della città di Marsiglia (Francia) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «om» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

