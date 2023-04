Il segno del negativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il segno del negativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MENO

Significato/Curiosita : Il segno del negativo Un numero negativo è un numero minore (più piccolo) di zero, come ad esempio - 1 , - 2 / 3 ... Meno – simbolo matematico

– simbolo matematico Meno – fiume della Germania

– fiume della Germania Meno – comune dell'Oklahoma Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «meno» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

