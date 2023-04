Scrisse Robinson Crusoe - Cruciverba

La vita e le strane sorprendenti avventure di Robinson Crusoe (titolo orig. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe) - meglio noto come Le avventure di Robinson Crusoe o, più semplicemente, come Robinson Crusoe (pronuncia inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'rbnsn 'kruso/) - è un romanzo di Daniel Defoe pubblicato il 25 aprile 1719. La prima ...

Daniel Defoe, o De Foe, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'dænjl d'f/ (Stoke Newington, 1660 – Moorfields, 24 aprile 1731), è stato uno scrittore e giornalista britannico.