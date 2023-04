Sconfinato... come un congedo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sconfinato... come un congedo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ILLIMITATO

Significato/Curiosita : Sconfinato... come un congedo Mauro Corona, all'anagrafe Maurizio Corona (Baselga di Piné, 9 agosto 1950), è uno scrittore, opinionista, alpinista e scultore ligneo italiano. Il congedo militare è il termine con cui s'identifica la condizione di un individuo che abbia assolto i propri obblighi militari, come ad esempio il servizio di leva militare o la cessazione dal rapporto di servizio come volontario o dal servizio permanente effettivo all'interno delle forze armate. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

