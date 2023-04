Lo schermo a cristalli liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo schermo a cristalli liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LCD

Significato/Curiosita : Lo schermo a cristalli liquidi Il display a cristalli liquidi (in acronimo LCD, dall'inglese Liquid Crystal Display) è un tipo di display che utilizza le proprietà di modulazione della luce dei cristalli liquidi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lo schermo a cristalli liquidi : schermo; cristalli; liquidi; Sul piccolo schermo fa la sua bella figura; Roger _: fu il terzo agente 007 dello schermo ; Lo... schermo dell occhio; Una Jane dello schermo ; Il Driver dello schermo ; _ acqueo: tra la cornea e il cristalli no; Smussare i cristalli ; Opacizza il cristalli no; cristalli di roccia; Causa l opacizzazione del cristalli no dell occhio; La posata per i liquidi ; Piccola ampolla per liquidi ; liquidi medicinali; Caratterizza i liquidi meno viscosi; Passaggio di liquidi attraverso membrane; Cerca altre Definizioni