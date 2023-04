Scende dalla Sila e sbocca presso Crotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scende dalla Sila e sbocca presso Crotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NETO

Significato/Curiosita : Scende dalla Sila e sbocca presso Crotone Il fiume Neto è un fiume della Calabria, il secondo per lunghezza e portata di tutta la regione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

