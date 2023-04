Un salto nel pattinaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salto nel pattinaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AXEL

Significato/Curiosita : Un salto nel pattinaggio L'axel è l'unico salto nel pattinaggio artistico in cui si parte in avanti sul filo esterno sinistro. Può essere eseguito sia su ghiaccio che nel pattinaggio artistico a rotelle. Persone Axel (Axel Rodrigues de Arruda) – calciatore brasiliano

Axel (Axel Rodrigues de Arruda) – calciatore brasiliano

Axel – cantante argentino

Gabriel Axel – regista danese

Richard Axel – medico e ricercatore statunitense
Axel – comune dei Paesi Bassi nella provincia di Zelanda.

Axel – salto del pattinaggio di figura

Axel – forma scandinava del nome proprio di persona Assalonne

Axel – personaggio immaginario della serie di videogiochi Kingdom Hearts

