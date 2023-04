La sagra dello sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sagra dello sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OLIMPIADI

Significato/Curiosita : La sagra dello sport Camigliatello Silano è una località montana del comune di Spezzano della Sila (CS), sulla Sila Grande in provincia di Cosenza. È posta a 1 272 metri di altitudine ed è una delle località silane a maggiore vocazione turistica, durante tutte le stagioni e soprattutto d'inverno, disponendo di un moderno impianto di risalita e di due piste da sci (1 blu e 1 rossa) . I Giochi olimpici dell'era moderna sono un evento sportivo quadriennale che prevede la competizione tra i migliori atleti nel mondo in quasi tutte le discipline sportive praticate nei cinque continenti abitati. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La sagra dello sport : sagra; dello; sport; Danno nome a una sagra di Sacile; Cambiano la sagra in lagna; sagra allestita in piazza; Lo è La sagra della primavera; Il Santo al quale è dedicata la sagra paesana; La capitale dello Utah; Una vittima dello citai; Le mete dello shopping; Le deità dello stregone; Un arnese dello stalliere; Una popolare marca di abbigliamento sport ivo; Li esport a la Sicilia; Si lancia per sport ; Lo sport con i muri; Noto centro di sport invernali del Colorado; Cerca altre Definizioni