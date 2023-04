La rugiada congelata - Cruciverba

La nebbia è il fenomeno meteorologico per il quale una nuvola scendendo a bassa quota si disgrega per via della pressione elevata dovuta all'abbassamento di quota. Costituita da goccioline di acqua liquida o cristalli di ghiaccio sospesi in aria, a causa della diffusione della luce solare da parte dell'acqua in sospensione, la nebbia si manifesta come un alone biancastro che limita la visibilità degli oggetti: secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, l'espressione ...

In meteorologia la brina è una forma di precipitazione atmosferica che consiste in un deposito, al suolo o su oggetti, di ghiaccio granuloso dall'aspetto cristallino a forma di scaglie o aghi che si forma per brinamento del vapore acqueo presente nell'atmosfera terrestre.