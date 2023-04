È rosso per antonomasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È rosso per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAMBERO

Significato/Curiosita : e rosso per antonomasia Per antonomasia (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/antono'mazja/; dal greco antico tµ, antonomázo, «cambiare nome») si intende una figura retorica utilizzata con diverse funzioni e scopi. Il nome volgare gambero identifica varie specie di crostacei acquatici appartenenti prevalentemente all'ordine dei Decapodi (Astacidea, Penaeoidea, Caridea ecc.) e marginalmente agli ordini degli Euphausiacea (krill), degli Stomatopoda (canocchie), dei Mysida e degli Amphipoda. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

