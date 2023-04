Un rivestimento per pavimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rivestimento per pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LINOLEUM

Significato/Curiosita : Un rivestimento per pavimenti Il pavimento in resina è un tipo di pavimentazione la cui realizzazione fa uso di resine che vengono direttamente gettate in opera. Questo tipo di soluzione costruttiva viene usata, nella maggior parte dei casi, per creare una pavimentazione interna gettata in opera. Il linoleum è un tipo di pavimento resiliente e riciclabile, composto da materie prime di origine naturale: olio di lino, farina di legno, farina di sughero, pigmenti coloranti calandrati su un tessuto di juta naturale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

