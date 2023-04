Vi si riversa la bile - Cruciverba

Un canalicolo biliare più che un dotto è uno spazio intercellulare tra due filiere di epatociti adiacenti. Gli epatociti secernono la bile nei canalicoli con un flusso parallelo ma opposto a quello nei sinusoidi riversandosi nei dotti biliari che sono posti così in prossimità delle diramazioni della vena porta e dell'arteria epatica: ecco la triade portale. I dotti biliari, convergendo tra loro a formare dotti di calibro progressivamente crescente, fanno così confluire la bile fino ...

Il duodeno è uno dei tre segmenti, insieme al digiuno e all'ileo, in cui si suddivide l'intestino tenue. Detto anche intestino tenue fisso per distinguerlo dalle altre due porzioni, definite invece come mesenteriali. Infatti, per merito del mesentere, le due porzioni più distali dell'intestino tenue hanno una mobilità notevolmente maggiore del duodeno. Il duodeno riceve la bile, portata dal dotto coledoco, e il succo pancreatico, che giunge dal condotto del pancreas.