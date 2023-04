Vi risiede il re d Olanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi risiede il re d Olanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Vi risiede il re d Olanda Carlo Sebastiano di Borbone (Carlos Sebastián de Borbón y Farnesio; Madrid, 20 gennaio 1716 – Madrid, 14 dicembre 1788) è stato duca di Parma e Piacenza con il nome di Carlo I dal 1731 al 1735, Re di Napoli senza utilizzare numerazioni dal 1734 al 1759, re di Sicilia con il nome di Carlo III dal 1735 ... Codici e sigle Codici AIA – Codice ISO 3166-1 di Anguilla

– Codice ISO 3166-1 di Anguilla AIA – codice nazione della FIFA per Anguilla

– codice nazione della FIFA per Anguilla AIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Alliance Municipal di Alliance (Nebraska) (USA) Sigle American Institute of Architects

Anno internazionale dell'astronomia

Associazione industrie aerospaziali

Associazione italiana allevatori

Associazione Italiana Arbitri

Autorizzazione integrata ambientale

Agricola Italiana Alimentare – società del Gruppo Veronesi

– società del Gruppo Veronesi Abstract Intelligent Agent – Agente intelligente astratto Geografia Aia – comune spagnolo dei Paesi Baschi

– comune spagnolo dei Paesi Baschi L'Aia – città dei Paesi Bassi

– città dei Paesi Bassi Aia o Imella – torrente della provincia di Rieti Altro Aia – area destinata alla trebbiatura dei cereali secondo modalità tradizionali

– area destinata alla trebbiatura dei cereali secondo modalità tradizionali Aia – profeta biblico (I libro dei Re, II Libro delle Cronache)

– profeta biblico (I libro dei Re, II Libro delle Cronache) Aia di Mons – badessa belga del VII-VIII secolo, venerata come santa Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «AIA» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

