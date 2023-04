Riporta il nome del farmaco con il codice fiscale dell acquirente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riporta il nome del farmaco con il codice fiscale dell acquirente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : SCONTRINO PARLANTE

Significato/Curiosita : Riporta il nome del farmaco con il codice fiscale dell acquirente Pfizer Inc. ( IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'fazr/) è un'azienda farmaceutica statunitense. È la più grande società del mondo operante nel settore della ricerca, della produzione e della commercializzazione di farmaci. La società ha sede a New York. Il documento commerciale, in Italia, è un documento, emesso dagli esercenti del commercio al dettaglio e assimilati, che attesta l'acquisto di beni o servizi. Sostituisce il vecchio scontrino fiscale dal 1 gennaio 2021. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

