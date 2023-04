Un rimedio per i diabetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rimedio per i diabetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INSULINA

Significato/Curiosita : Un rimedio per i diabetici L'artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. ex Meisn., 1840 ) è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Pedaliacee, presente nell'Africa meridionale, nelle aree di savana e del deserto Kalahari. È ampiamente usato nella medicina tradizionale africana. L'insulina è un ormone peptidico dalle proprietà anaboliche, prodotto dalle cellule ß delle isole di Langerhans all'interno del pancreas; è formata da due catene unite da due ponti solfuro: catena A di 21 amminoacidi e catena B di 30 amminoacidi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un rimedio per i diabetici : rimedio; diabetici; rimedio casalingo ottenuto facendo bollire erbe; Aiutare o portare rimedio ; rimedio decisamente efficace; Riparare, porre rimedio ; Porre rimedio a una situazione irregolare; Sono sconsigliali ai diabetici ; L ormone carente ai diabetici ; Si sconsigliano ai diabetici ; Cerca altre Definizioni