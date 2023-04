I rifiuti finiti in discarica - Cruciverba

Una discarica, nel ciclo della gestione dei rifiuti, è un luogo dove vengono depositati/stoccati e fatti marcire in modo non selezionato e permanente i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti (anche umidi) derivanti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, ecc.) che, in seguito alla loro raccolta, non è stato possibile riciclare, inviare al trattamento meccanico biologico (TMB) eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, ...

Persone

Aldo Urbani (1896-1973) – generale italiano di squadra aerea

(1896-1973) – generale italiano di squadra aerea Andrea Urbani (1711-1798) – pittore e scenografo italiano

(1711-1798) – pittore e scenografo italiano Carlo Urbani (1956-2003) – medico e microbiologo italiano

(1956-2003) – medico e microbiologo italiano Dino Urbani (1882-1952) – schermidore italiano

(1882-1952) – schermidore italiano Gianfranco Urbani (1938-2014) – criminale italiano

(1938-2014) – criminale italiano Giovanni Battista Urbani (1923-2018) – politico italiano

(1923-2018) – politico italiano Giovanni Urbani (1900-1967) – cardinale e patriarca cattolico italiano

(1900-1967) – cardinale e patriarca cattolico italiano Giovanni Urbani (1925-1994) – critico d'arte italiano

(1925-1994) – critico d'arte italiano Giuliano Urbani (1937) – politologo e politico italiano

(1937) – politologo e politico italiano Giuseppe Urbani (1928-2007) – danzatore, coreografo e maestro di danza italiano

(1928-2007) – danzatore, coreografo e maestro di danza italiano Kiki Urbani (1927-1976) – ballerina e showgirl italiana

(1927-1976) – ballerina e showgirl italiana Luca Urbani (1974) – musicista italiano

(1974) – musicista italiano Ludovico Urbani (1460-1493) – pittore italiano

(1460-1493) – pittore italiano Mara Urbani (1976) – pattinatrice di short track italiana

(1976) – pattinatrice di short track italiana Mario Urbani (1919-1995) – calciatore italiano

(1919-1995) – calciatore italiano Massimo Urbani (1957-1993) – sassofonista contraltista italiano

(1957-1993) – sassofonista contraltista italiano Umberto Urbani (1888-1967) – letterato italiano

(1888-1967) – letterato italiano Valentino Urbani ( fl. 1690-1722) – cantante lirico castrato italiano

( fl. 1690-1722) – cantante lirico castrato italiano Vincenzo Urbani (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Cognome composto

Ada Spadoni Urbani (1946) – politica e imprenditrice italiana

(1946) – politica e imprenditrice italiana Anna Urbani Moroni (1939) – cuoca e personaggio televisivo italiana

(1939) – cuoca e personaggio televisivo italiana Cesare Baroni Urbani (1942) – entomologo italiano

Altro