Riferiti a parole - Cruciverba

L'aggiotaggio è un reato previsto dal codice penale italiano. L'etimologia del termine è solitamente riferita alla parola in francese agiotage, derivata dal sostantivo italiano aggio, inteso come «vantaggio, opportunità che si dà o si riceve per aggiustamento della valuta di una moneta a quella di un'altra, ovvero per barattare la moneta peggiore nella migliore».

Racconti narrati due volte (in originale inglese Twice-Told Tales) è una raccolta di racconti di Nathaniel Hawthorne pubblicata in due volumi, di cui il primo uscì nel 1837 e il secondo nel 1842. Il titolo si riferisce al fatto che questi racconti erano stati già pubblicati in forma anonima su riviste letterarie o in raccolte annuali (soprattutto su "The Token", un libro strenna natalizio pubblicato a Boston da Samuel Griswold Goodrich dal 1829 al 1842).