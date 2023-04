Ridotti in cenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotti in cenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARSI

Significato/Curiosita : Ridotti in cenere Il mandorlo (Prunus amygdalus Batsch, 1801 ) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee. La mandorla è il seme di questo albero. Arsi – zona dell'Etiopia, nella regione di Oromia

– zona dell'Etiopia, nella regione di Oromia Ársi o Arússi, gruppo etnico del Corno d'Africa

o Arússi, gruppo etnico del Corno d'Africa Arsi-tesi – in metrica, l'elevamento e l'abbassamento della mano Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

