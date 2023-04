Richard _, Ufficiale e gentiluomo - Cruciverba

Ufficiale e gentiluomo (An Officer and a Gentleman) è un film drammatico/romantico del 1982 diretto da Taylor Hackford. Scritto da Douglas Day Stewart, fu interpretato da Richard Gere, Debra Winger, David Keith, Robert Loggia e Louis Gossett Jr., a cui andò l'Oscar come miglior attore non protagonista nella parte del sergente Foley. Un altro premio fu assegnato alla canzone portante della colonna sonora, Up Where We Belong (di Jack Nitzsche e Buffy Sainte-Marie) ...

Richard Tiffany Gere (Filadelfia, 31 agosto 1949) è un attore e attivista statunitense.