Restano sulla tovaglia - Cruciverba

Briciole – piccoli pezzetti che si staccano dal pane quando viene spezzato.

Musica

Briciole – album di Gregorio Cosentino del 1980

Letteratura

Briciole - Storia di un'anoressica – libro di Alessandra Arachi del 1994

Televisione