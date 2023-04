Un reparto destinato al controllo d una zona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un reparto destinato al controllo d una zona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : DISTACCAMENTO

Significato/Curiosita : Un reparto destinato al controllo d una zona La Squadra Volante della Polizia di Stato (nota anche come Reparto Volanti) è una sezione dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia di Stato italiana, che assicura il pronto intervento 24 ore su 24, chiamando il NUE 112 e ove questo non sia attivo il 113. Il 223º Distaccamento aereo (in russo: 223- ) è una compagnia aerea russa con base tecnica e hub principale all'aeroporto di Mosca-Ckalovskij, nell'oblast' di Mosca nella Russia europea. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un reparto destinato al controllo d una zona : reparto; destinato; controllo; zona; Medico numero uno di un reparto ospedaliero; Un reparto per la cura di disturbi cardiaci; Svelto come un reparto di polizia; I piccoli ospiti nel reparto maternità; Dirige un reparto ospedaliero; Il foro romano destinato al mercato dei bovini; Locale di svago destinato ai turisti; Un segnale destinato a chi deve girare; Il locale dell antica Grecia destinato alle gare musicali; Un locale destinato a... pazienti; Ha mansioni di controllo ; I controllo ri dei bilanci; Ha la torre di controllo ; La ratifica di un organo di controllo ; Un sistema elettronico per il controllo di macchinari; Comanda nella zona ; Popolosa zona industriale di Genova; La città sicula con la bella zona di Ibla; La zona d Egitto con le tombe dei faraoni; Comanda... nella zona ; Cerca altre Definizioni