Rendono troppi i topi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendono troppi i topi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RP

Significato/Curiosita : Rendono troppi i topi Il Topo ( ) per l'Oroscopo Cinese è ritenuto, sin dai tempi antichi, protettore e portatore di prosperità materiale. È un animale associato alla ricchezza, al fascino e all'ordine, ma è anche associato all'aggressione, alla morte, alla guerra, all'occulto, alla peste e alle atrocità in genere. Sigle Received Pronunciation – è ritenuta la pronuncia inglese più prestigiosa; è quella utilizzata dalla famiglia reale britannica.

– è ritenuta la pronuncia inglese più prestigiosa; è quella utilizzata dalla famiglia reale britannica. Retinite pigmentosa – condizione genetica dell'occhio

– condizione genetica dell'occhio Rilascio prolungato – sigla impiegata solitamente in farmacologia Codici RP – codice vettore IATA di Chautauqua Airlines

RP – codice FIPS 10-4 delle Filippine

RP – codice ISO 3166-2:DE della Renania-Palatinato (Germania) Informatica RP – classe di complessità Religione R.P. – Religiose della Purezza di Maria Santissima Sport RP – nelle statistiche del softball, giocatore di rimpiazzo ( replacement player )

) RP – nelle statistiche di vari sport, record personale Altro Rp – abbreviazione locale della rupia indonesiana

RP – targa automobilistica di Przemysl (Polonia)

