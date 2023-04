Relativi all allevamento degli uccelli - Cruciverba

La direttiva Uccelli (Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici) è una Direttiva dell'Unione europea approvata il 2 aprile 1979 dalla Commissione europea che ha lo scopo di promuovere la tutela e la gestione delle popolazioni di specie di uccelli selvatici, delle loro uova e degli habitat nel territorio europeo. L'originaria Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 è stata abrogata dall'attuale Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 ...

Trevignano ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/trevi'ano/; Trevinjàn in veneto, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/trevi'a/) è un comune italiano di 10 701 abitanti della provincia di Treviso in Veneto. Si tratta di un comune sparso in quanto la sede comunale non si trova nella località omonima ma nella vicina Falzè.