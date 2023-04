Un recipiente da prima colazione - Cruciverba

La prima stagione della serie televisiva Breaking Bad, composta da 7 episodi, è stata originariamente trasmessa negli Stati Uniti dal 20 gennaio al 9 marzo 2008 su AMC.

La tazza, nota nel linguaggio comune anche come chicchera (dallo spagnolo jícara), è un recipiente a bocca circolare dotato di un manico ad ansa (più raramente due) utilizzato soprattutto per servire bevande calde come caffè, caffellatte, cappuccino, tè, camomilla, cioccolata o consommé. La tazza è in genere abbinata a un piattino dello stesso materiale e con le stesse decorazioni. I materiali più comunemente usati sono la porcellana e ceramica, ma esistono tazze anche in vetro, metallo, plastica o altri materiali.