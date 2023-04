Il ragazzino terribile delle barzellette - Cruciverba

Geronimo Stilton è un personaggio immaginario protagonista di una serie di libri per ragazzi scritti dall'omonimo autore (in realtà pseudonimo di Elisabetta Dami) e ambientati nell'immaginaria città di Topazia. La serie è stata tradotta in 50 lingue e ha venduto oltre 35 milioni di copie soltanto in Italia e oltre 180 milioni in tutto il mondo. I libri hanno generato molto merchandising.

Pierino contro tutti è un film del 1981 diretto da Marino Girolami.