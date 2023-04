Racconta il passato dei popoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racconta il passato dei popoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STORIA

Significato/Curiosita : Racconta il passato dei popoli I popoli romaní, generalmente definiti zingari o gitani, sono un insieme di popolazioni accomunate dall'uso (presente o passato) della lingua romaní. Originariamente fuoricasta dell'India settentrionale, gli zingari si stabilirono in Europa nel corso del Medioevo e si sono diffusi in tempi più recenti anche in altri continenti (America). Le popolazioni romaní sono in massima parte stanziali e hanno generalmente la cittadinanza del paese in cui risiedono. Tra i principali ... La storia (dal greco antico sta, historía, “ispezione [visiva]”, "ricerca", "conoscenza") è la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l'uso di fonti, cioè di documenti, testimonianze e racconti che possano trasmettere il sapere del passato. Più precisamente, la storia è la ricerca sui fatti del passato e il tentativo di una narrazione continua e sistematica degli stessi fatti, in quanto considerati di importanza per la specie umana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

