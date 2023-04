Ha Quito per capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha Quito per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ECUADOR

Significato/Curiosita : Ha Quito per capitale Questa lista di capitali degli Stati del mondo elenca le città capitali dei 208 Stati del mondo (195 riconosciuti sovrani, 11 autoproclamati ma con limitato o nessun riconoscimento internazionale e due in libera associazione con altro Stato) e l'anno nel quale sono state proclamate tali. L'Ecuador (spagnolo Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ekwa'ð]; in italiano pronunciato Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ekwa'dr/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'kwador/), ufficialmente Repubblica dell'Ecuador, è una repubblica presidenziale del Sudamerica con un'estensione territoriale di 283561 km² e una popolazione di 18 000 388 abitanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

