Questo in breve - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : STO

Significato/Curiosita : Questo in breve Il secolo breve (sottotitolo: 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi; titolo originale: The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991) è un saggio dello storico britannico Eric Hobsbawm, dedicato agli avvenimenti principali del XX secolo. L'autore, considerato uno dei massimi storici contemporanei, espone la tesi che il periodo compreso fra la prima guerra mondiale ed il crollo dell'Unione Sovietica presenti un carattere coerente, molto ... Geografia Stø – villaggio del comune di Øksnes (Norvegia) Sigle Service du Travail Obligatoire – lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale

– lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale Space Tornado Ogawa – mossa di wrestling

– mossa di wrestling S.T.O. – Acronimo in uso nelle forze aeree NATO di Survive To Operate Codici STO – codice aeroportuale IATA di qualunque aeroporto di Stoccolma, Svezia

sto – codice ISO 639-3 della lingua stoney Altro Sto – pseudonimo di Sergio Tofano, attore, regista e fumettista italiano Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

