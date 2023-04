Quello di Pandora conteneva tutte le disgrazie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Pandora conteneva tutte le disgrazie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VASO

Significato/Curiosita : Quello di Pandora conteneva tutte le disgrazie Il castello di Neuschwanstein (in tedesco Schloss Neuschwanstein, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[n'vantan]) è un castello costruito alla fine del XIX secolo e situato nel sud-ovest della Baviera nei pressi di Füssen, nella località di Schwangau, di fronte al castello di Hohenschwangau. Un vaso è un contenitore aperto, usato per liquidi, solidi, o a scopo decorativo per fiori ecc. Può essere fatto con molti materiali, come la terracotta, la porcellana, la ceramica, il metallo, il legno, il vetro e la plastica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

