Quelli sporchi si riportano in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli sporchi si riportano in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIATTI

Significato/Curiosita : Quelli sporchi si riportano in cucina Diario di una schiappa - Avanti tutta! (in lingua originale Diary of a Wimpy Kid: Double Down) è un libro del 2016 scritto da Jeff Kinney. Si tratta dell'undicesimo libro della saga che è uscito negli Stati Uniti dal 1º novembre 2016, mentre in Italia esce un anno dopo, il 6 novembre 2017. Musica Piatti orchestrali – coppia di piatti suonati da un percussionista in un'orchestra sinfonica o in una banda musicale Persone Antonio Piatti (1875-1962) – pittore e scultore italiano

