C è quella di vetro e quella di roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella di vetro e quella di roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LANA

Significato/Curiosita : C e quella di vetro e quella di roccia La lana di roccia è un silicato amorfo ricavato da un mix di rocce e altri materiali inerti, estremamente versatile, utilizzato come materiale isolante soprattutto nell'edilizia e, in larga parte, negli ambiti navali e industriali, nonché per applicazioni alternative all'isolamento quali la coltura idroponica. La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore e di alcuni tipi di capre), conigli, camelidi (cammelli, lama, vigogna, alpaca,...) e produzioni minori da cani (chiengora), yak e antilope tibetana (Shahtoosh). La lana che si viene ad ottenere viene definita lana vergine. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

