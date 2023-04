Quella di Quinto è a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Quinto è a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOR

Significato/Curiosita : Quella di Quinto e a Roma Tor di Quinto è il diciottesimo quartiere di Roma, indicato con Q. XVIII. Sigle Terzo ordine regolare di San Francesco – ordine religioso cattolico della famiglia francescana Codici TOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal di Torrington (Wyoming) (Stati Uniti) Altro Tor – sistema di comunicazione anonima su Internet

– sistema di comunicazione anonima su Internet Tor – cataste di blocchi rocciosi modellate dai processi d'alterazione delle rocce

– cataste di blocchi rocciosi modellate dai processi d'alterazione delle rocce Tor – variante del nome proprio di persona scandinavo Thor

– variante del nome proprio di persona scandinavo Thor Sir Tor – uno dei cavalieri della Tavola Rotonda di re Artù

– uno dei cavalieri della Tavola Rotonda di re Artù Stazione di ricerca Tor – una base antartica norvegese nella Terra della Regina Maud.

– una base antartica norvegese nella Terra della Regina Maud. Tor – Missile terra-aria russo noto in Occidente con il nome in codice NATO di SA-15 Gauntlet.

– Missile terra-aria russo noto in Occidente con il nome in codice NATO di SA-15 Gauntlet. Tor Books – editore statunitense.

– editore statunitense. WKW Tor (o WKW Wilk) – fucile anti-materiale polacco Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

