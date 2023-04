Quella digitale crea file mp3 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella digitale crea file mp3. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : REGISTRAZIONE

Significato/Curiosita : Quella digitale crea file mp3 La grafica raster (detta anche grafica bitmap o semplicemente bitmap), nella computer grafica, è una tecnica usata per descrivere un'immagine in formato digitale che si contrappone alla grafica vettoriale. Diritto Registrazione – in procedura che obbligatoria o meno, è in grado di produrre effetto giuridico Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

