Quella di David è il simbolo di Israele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di David è il simbolo di Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STELLA

Significato/Curiosita : Quella di David e il simbolo di Israele La stella di David, o meglio lo scudo di David (in ebraico Maen Dawi; pronuncia tiberiana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[m'en d'við], pronuncia ebraica moderna Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ma'gen da'vid]; in ebraico ashkenazita e yiddish Mogen Dovid o Mogein Dovid Questa è una trascrizione IPA della ... Una stella è un corpo celeste che brilla di luce visibile, propria. Si tratta di uno sferoide di plasma che attraverso processi di fusione nucleare nel proprio nucleo genera energia, irradiata nello spazio sotto forma di radiazione elettromagnetica (luminosità), flusso di particelle elementari (vento stellare) e neutrini. Buona parte degli elementi chimici più pesanti dell'idrogeno e dell'elio vengono sintetizzati nei nuclei delle stelle tramite il processo di nucleosintesi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

