Un quartiere di Londra - Cruciverba

I borghi di Londra (in inglese London boroughs) sono le suddivisioni amministrative di quartiere in cui è ripartita la metropoli britannica. Ciascuna di esse ha un proprio sindaco e un proprio consiglio.

Il Solar and Heliospheric Observatory (spesso abbreviato in SOHO) è un telescopio spaziale lanciato il 2 dicembre 1995 per studiare il Sole. È una missione congiunta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e della NASA: la durata della missione che originariamente era programmata per durare due anni è poi stata progressivamente estesa fino a fine 2020, per poi, nel 2020, essere ulteriormente prorogata fino alla fine del 2025.