Quando si abbassa, si vede di meno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando si abbassa, si vede di meno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VISTA

Significato/Curiosita : Quando si abbassa si vede di meno La terza stagione della serie televisiva Mare fuori è stata distribuita in prima visione da RaiPlay: i primi sei episodi sono stati pubblicati il 1º febbraio 2023, e i rimanenti sei il 13 febbraio. Successivamente è stata trasmessa da Rai 2 dal 15 febbraio al 22 marzo 2023. La vista è uno dei cinque sensi, quello mediante il quale è possibile percepire gli stimoli luminosi e, quindi, la figura, il colore, le misure e la posizione degli oggetti. Tale percezione avviene per mezzo degli occhi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Quando si abbassa, si vede di meno : quando; abbassa; vede; meno; Non passa mai quando ci si annoia; quando si accende, allarma il pilota; Io quando segue per; Esiste quando non c è concorrenza; quando canta è confesso; Se picchiano, s abbassa no; Si abbassa no per dormire; abbassa re il capo; Mobile con sportello che, abbassa to, può diventare piano di appoggio; Può abbassa rla il pugile; Lo si vede fumare da Catania; vede re dormendo; Locale per vede rsi; È detta il belvede re della Sicilia; __ Rosà: è un belvede re del Cervino; La carota meno cara; Fenomeno ottico affine al miraggio; Gli insetti... meno netti; Cognac di almeno 10 anni; Sei meno la prima; Cerca altre Definizioni