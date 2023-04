Un pupazzo come la rana Kermit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pupazzo come la rana Kermit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUPPET

Significato/Curiosita : Un pupazzo come la rana Kermit Kermit la rana (Kermit the Frog) è un personaggio immaginario del gruppo dei Muppet di Jim Henson creato a Leland, Mississippi, USA. È un burattino simile a una rana antropomorfa, mosso da Jim Henson fino al 1990 (anno di morte dell'autore) e successivamente da Steve Whitmire. Dal 2017, a causa del licenziamento di Whitmire imposto dalla Disney a causa di divergenze creative e contrattuali con l'attore, il compito di muovere e dare vita a Kermit è passato nelle mani di Matt ... I Muppet (The Muppets), noti inizialmente in Italia col nome di Babau, sono un gruppo di personaggi in forma di pupazzi ideati da Jim Henson nel 1954–55 e protagonisti di due celebri trasmissioni televisive prodotte negli Stati Uniti d'America e trasmesse in gran parte del mondo: il Muppet Show (mandato in onda prima nel Regno Unito e solo più tardi nel Nord America) e Sesamo apriti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

