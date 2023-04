Può servire per due piccioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può servire per due piccioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FAVA

Significato/Curiosita : Puo servire per due piccioni Mina, pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini (Busto Arsizio, 25 marzo 1940), è una cantante, produttrice discografica, conduttrice televisiva e attrice italiana naturalizzata svizzera. La fava (Vicia faba L. 1753 ) è una pianta della famiglia delle Leguminose o Fabaceae. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Può servire per due piccioni : servire; piccioni; Si usa in cucina per servire il brodo; Si può usare per servire l arrosto; La caraffa per servire vini; Brocca in vetro per servire bevande; Panini dolci scozzesi da servire col tè ing; Animali come orsi e cani ma non come i piccioni ; Un tempo per inviarlo si potevano usare i piccioni ; Può servire per... due piccioni ; Cerca altre Definizioni