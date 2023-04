Il punto d appoggio della leva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto d appoggio della leva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FULCRO

Significato/Curiosita : Il punto d appoggio della leva La Beretta 92 (conosciuta anche nelle varianti Beretta 96 e Beretta 98) è una pistola semi-automatica a chiusura geometrica con blocco oscillante, progettata e costruita dalla azienda Beretta. Il fulcro, in fisica, è l'elemento di appoggio della leva che ne permette il movimento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

